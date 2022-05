Quentin LE NEINDRE

Diplômé de l'ENSEEIHT en 2011 en électronique de puissance, différentes expériences dans l'industrie spatiale et aéronautique, m'ont permis d'acquérir de solides connaissances dans :

- La conception électronique, au sein du service LPE chez Thalès Alenia Space

- La gestion de partenaires dans un projet international en tant que chargé fournisseurs au sein de Liebherr Aerospace



J'occupe aujourd'hui un poste de Chef de projet en Electronique au sein de la partie R&D d'un bureau d'étude Toulousain.

Mes compétences vont de la rédaction d'une proposition technique et financière aux appels d'offre, du suivi d'une équipe d'ingénieurs et techniciens et de la gestion complète des projets :coûts, délais, ressources.



Mes compétences :

OrCAD

Microsoft Visio

Microsoft Office

Matlab

LabVIEW

Doors

Smarteam