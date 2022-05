Bac G3 à balzac (75)

DEUG SHC à Nanterre

Après des excursions dans la publicité, l'évènementiel, le tourisme et la cosmetique, je me lance dans la décoration et le meuble. Grossiste pendant des années avec la société Carmina interiors, j'ouvre en 2003 une boutique et un atelier de décoration à asnières sur seine.

Aujourd'hui décorateur d'intérieur.



Mes compétences :

Artisanat

Bâtiment

COMMERCE

Décoration