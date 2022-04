Arnaud WINTHER

20 ans de conseil en organisation.



Plus de 50 missions complexes (4 à 18 mois).



Plus de 50 engagements sur les résultats

(15 à 30% d’amélioration de la productivité).



Plus de 50 succès.



Expert en Lean Management – Coach certifié

Accrédité Team Management System

Formé au Co-développement professionnel



Mes compétences :

Coaching

Cohésion en équipe

Gestion de projets

Optimisation de processus

Conduite du changement

Organisation et stratégie