Sébastien LAPEYRERE

J'ai découvert la photographie au club photo du collège Salinis.

Mon attrait pour le journalisme est arrivé après plusieurs stages durant ma formation de photographe au Lycée Molière tout d' abord à la Dépêche du Midi puis à l' agence SIPA PRESS.

Je me suis installé en tant que photographe indépendant après l' obentention de mon diplôme.

Je collabore aujourd'hui avec des agences de presse des journaux et des magazines.

Mes compétences :

Photoshop

Montage vidéo

Dreamweaver

Final cut pro