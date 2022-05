Sébastien LARRIEU

Ingénieur terrain proche du "GEMBA" (là où se passe les choses) j'ai acquis énormément d'expérience dans plusieurs domaines comme :

# Le management

# La gestion de projet

# La maintenance et l'industrialisation

...

Mon parcours atypique, ma volonté de progresser et faire progresser sont des points forts de ma personnalité.

Je suis également formé sur les outils de l’amélioration continue où 5S, 8D, TPM, SMED... font partie de ma "boite à clous".

En effet cette panoplie me permet aujourd'hui d'affronter tous types de problèmes avec sérénité.



Mes compétences :

TPM

Électromécanique

SMED

Automatisation / Mécanisation

Management

Maintenance industrielle

Polyvalence

Pragmatique

Automatisme

Mécanique