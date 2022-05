Sebastien LASKOWSKI

- Marché sur ordre Telecom et informatique ( région nord et paris ) création de ligne Télécom jartiéreage câblage de câble Télécom de 4paires à 256 paires sur réglette CAD création de poste en rj45 pose de baie informatique

- Marché sur ordre Electrique ( région nord et paris ) rajout de départ et relanping

- Projets P.M.R

- Déplacement de quai (Vidéo, Bornes d'alarme, téléphonie, Info-gare ) - Installation d'écrans Info-gare - Chrono horloge SNCF - Sono quais SNCF - Candélabre SNCF création et remplacement avec création de massif - Changement d'ampoule sur quais dans tunnel et sur voies ferre avec ou sans nacelle - Vidéo-protection en câble coaxiale ou fibre optique

-Pose de lien BLR pour caméras vidéo protection

-Passage de câble shotgun et câblage de plug rj45

-Paramétrage de caméra HIKVISION

-Réglage de lien BLR

-Technicien dépannage système vidéo protection et liens BLR



Mes compétences :

Relations clients

Telecommunications

Maintenance