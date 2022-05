Sebastien LASMARTRES

Après 19 ½ ans au sein de à l’Armée de Terre en qualité de sous-officier, j'ai quitté l’institution.

Grace à mon expérience professionnelle, j’ai acquis de nombreuses compétences que je souhaite aujourd’hui mettre au service d’une entreprise de sécurité internationale.

je suis titulaire du CQP protection physique des personnes et d'un BTS de management et de gestion operationnel





Mes compétences :

Protection rapprochée

Formation professionnelle

Protection des biens et des personnes