Sébastien LASSERE

J'ai en charge le service technique de l'agence de Metz de la société MANHATTAN.

Je travaille avec l'équipe commerciale sur la mise en place de projet chez nos clients. Je réalise les prestations d'avant-vente en accompagnant les commerciaux et rédige les documents techniques des offres financières.



Je réalise aussi des prestations de mise en place des solutions que nous proposons dans les domaines de la sécurité (Firewall, Anti-spam, Anti-virus, Authentification forte, etc...)

Dans le domaine du LAN/WAN/WLAN

Dans le domaine de la VoIP (Mise en place de cluster de Call Server, de logiciels de travail collaboratif et de web conferencing, CTI, Etude des environnements LAN/WAN, aide à la mise en place QoS , Centre de Contact, etc..). Dans ce domaine je connais très bien les solutions MITEL et je travaille à développer d'autres constructeurs comme Cisco ainsi que des logiciels libres comme ASTERISK.



Les projets et les clients sont très variés. Je ne suis pas enfermé dans un seul produit et une seule technologie. Cela me permet d'avoir une vue d'ensemble sur l'ensemble de ces secteurs.



Enfin je suis l'interface technique avec nos clients, je suis donc en relation avec eux pour la résolution de problèmes et la maintenance de nos installations.



Nos clients sont des TPE, PME et grands comptes dans des secteurs d'activités très variés : Industries, Collectivités locales, Grande Distribution, etc...



Mes compétences :

WAN

CTI

WLAN

Firewall

Checkpoint

Voix sur IP

SIP

LAN

Information Technology

visioconference

vpn

proxy

SNMP

antivirus

filtrage web

Informatique