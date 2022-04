Andre HOANG

Consultant confirmé et habitué aux sujets de la relation client, je mets à disposition mes compétences en m'appuyant sur un solide retour d'expérience sur des projets de réalisation, d'intégration et d'audit.



J'interviens en AMOE et AMOA.



Mes compétences :

Gestion de projet

Architecture logicielle

Relation client

Genesys

Chef de projet

Consultant

CTI

Architecte

Audit informatique

Analyse fonctionnelle

Réseaux informatiques & sécurité

Virtualisation