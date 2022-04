Alexandre HOANG

Cela fait maintenant 11 ans que je suis chez Decathlon en logistique.

J'ai eu la chance de commencer magasinier, avec des formations et une envie d'avancer, je suis passé par divers métiers (administratif, exploitation, management, etc..) qui m'ont permis d'acquérir de l'expérience et de me forger de fortes convictions.



Aujourd'hui en tant que directeur d'entrepôt je recherche activement des responsables d'équipe, pour un entrepôt logistique gérant du BtoB et BtoC



Le métier de responsable d'équipe est riche car il laisse de l'autonomie, du management d'équipe et avec beaucoup de responsabilité sur son secteur d'activité.