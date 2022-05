Sebastien LAURENT

Homme de terrain et d'innovation, j'interviens sur une activité de développement de projet Utilities et Facilities management dans le domaine de l'industrie depuis plus de 10 ans dans des domaines aussi variés comme la vapeur, le froid ou l'air comprimé pour le compte d'une société leader dans l'efficacité énergétique.



J'apprécie plus particulièrement les dossiers mettant en relation des problèmatiques de mixte énergétique ou intégrant une vision globale des enjeux énergétiques et environnementaux.



Mes compétences :

Achats

Services généraux

Energie

Innovation

Commerce