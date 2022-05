Sebastien LAURENT

Consultant Senior SAP MM, WM, PP.

Coordinateur fonctionnel SAP.

Chef de projet TMA.



Pendant mes 15 années d’expérience de projet SAP, j’ai acquis une expérience de gestion de projet, de management et de conseil à travers différentes missions : 7 projets global d’implémentation, 2 déploiements a l’étranger, 5 déploiements en France 3 missions de stabilisation, deux upgrades et j’ai acquis une expertise dans SAP MM, WM, PP, HUM, SD, EDI



Avec un réel sens du service, je possède une capacité d'écoute importante. La simplicité, l’efficacité et la convivialité sont des qualités que je mets en avant dans mes différentes missions.



Mes compétences :

Anglais

Formule 1

SAP

SAP MM

TMA

Informatique

Automobile