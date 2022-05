Sébastien LAVALETTE

Passionné d’informatique et de nouvelles technologies, j’ai développé mes compétences sur les environnements réseaux, hardware et périphériques, la virtualisation, la maintenance et le déploiement de postes de travail. Mes diverses expériences professionnelles m'ont permis de développer des qualités indispensables pour l’exercice de ce métier : patience, autonomie et sens des responsabilités



Mes compétences :

Déploiement applicatif

Maintenance informatique

Informatique bureautique

Hardware / software

Déploiement logiciel et matériel

Virtualisation

Windows server