Sébastien LAVASTRE

Arrivé par hasard dans le secteur bancaire avec comme première expérience deux années de BTS Banque en alternance, je me suis rapidement rendu compte que ce secteur d'activité est celui qui correspond le plus à mon caractère et à mes attentes professionnelles.



Avec un peu de chance mais surtout beaucoup de persévérance, j'ai eu l'opportunité de poursuivre mes études pour obtenir en 2010 un Master 2 Finance et Contrôle parcours Banque et Bourse au Centre Lyonnais Universitaire de Banque et Bourse (Université Jean Moulin / IAE de Lyon).



Mon parcours atypique m'a permis de bâtir au fil des années un projet de carrière, tout en développant mon expérience terrain via l'alternance et mes connaissances théoriques via les différents diplômes que j'ai validé.



Mes motivations reposent sur le contact client et l'approche commerciale de ses besoins, la prise en compte globale de ses problématiques à titre privé et professionnel, le travail au sein d'une équipe commerciale.



Mes compétences :

Créatif

Dynamisme

Commercial

Empathie

Écoute

Banque

Esprit d'équipe