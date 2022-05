Https://fr.linkedin.com/in/sébastien-le-balch-00a81326



Fondateur de Green Supply Chain, entreprise commissionnaire de transport de fret axée Développement durable. Pépinière Quai des Entrepreneurs Gennevilliers.



Green Supply Chain organise intégralement vos importations et exportations de marchandises en prenant en compte leurs impacts sur l'environnement.

Green Supply Chain s'appui sur des modes et des moyens de transport "doux" (fluvial, véhicules électrique), calcule les émissions de CO2 de chaque trajet et réalise leur compensation carbone.



De par son fonctionnement, Green Supply Chain :

- participe à la réduction des poids lourds et de leurs nombreuses externalités négatives,

- réduit les émissions de gaz à effet de serre du transport

- participe au maintient de la biodiversité du territoire français grâce aux espaces verts créés par la compensation carbone



www.green-supplychain.fr



Mes compétences :

Entrepreneur

Logistique internationale

Commissionnaire de transport

Développement durable

Stratégie d'entreprise

Marketing

Gestion de projet

Business plan

Logistique durable

Développement international

Sustainable Supply Chain

Blue ocean strategy

Green business

Green Supply Chain

Supply chain management

Affichage environnemental

Étude de marché

Commerce International

Transport

Importation

Logistique

Exportation

Chef de projet