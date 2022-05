Je me présente: Mr sébastien LE BORGNE, 41 ans, marié, 3 enfants .

Après 17 ans d'expériences au sein du ministère de la défense, j'ai travaillé comme chauffeur PL , SPL , convoi exceptionnel et chef d'équipe engins travaux publics au 6èmeRG à ANGERS .

Je suis titulaire du permis A - B - C -EB -EC et de la FCO (transport de marchandises) et de plusieurs CMACES R372m catégories (2 -3 -4 -8 -10) et R390 grues auxiliaires de chargement de véhicules option télécommande ; le CMACES :(Certificat Militaire d'Aptitude à la Conduite des Engins en Sécurité. J'ai effectué une formation CACES R372M catégories 1 et 9 du 08 au 09/04/13 à l' AFPA de DOUE LA FONTAINE .

Depuis 2015, je suis à Nantes Métropole au pôle Erdre et Cens comme Agent de Signalisation routière. Nous faisons le lettrage, la signalisation temporaire, horizontale ( peinture, résine à froid, thermocollé) et verticale avec le prêt des panneaux pour les déménagements et divers travaux.

Je postule actuellement pour devenir : agent de collecte comme chauffeur de bennes à la Direction des déchets - Opérateur Public de Collecte. J'ai effectué chez ECF du 24/04/17 au 28/04/17 le renouvellement de ma FCO pour une durée de 5 ans. Du 18/05/17 au 19/05/17, j'ai participé au CEPIM a la formation de recyclage R390 : Grues auxiliaires de chargement de véhicule avec et sans télécommande. Je suis aussi volontaire pour faire le recyclage de ma formation ampliroll.

Depuis le 1er Mars 2018 , j'ai intégré le pôle Sud Ouest en tant que chauffeur ripeur à Saint Jean de Boiseau .



Mes compétences :

Conduite d'entretien

Rigueur