Sébastien LE BRAS

Avez-vous atteint vos objectifs commerciaux ? Comment votre entreprise peut-elle développer son chiffre d'affaires ? Votre entreprise est-elle suffisamment présente sur internet et sur les réseaux sociaux ?

À l'heure du Web votre réputation se fait aussi sur internet, votre entreprise sait-elle se mettre sur le devant de la scène.

Nous vous accompagnons dans vos stratégies commerciales, développons votre communication et votre présence sur le WEB.



Nos missions:

Conseils, stratégie et communication



- Nous vous conseillons et suivons l'évolution de votre entreprise

-Élaborer avec vous une stratégie pertinente et efficace.

- Développer votre communication et votre présence sur le web et sur les réseaux sociaux.



Mes compétences :

Web

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Adobe InDesign

Réseaux sociaux

Adobe

Développement commercial

Conseil en communication

Stratégie de communication