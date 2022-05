Sébastien LE COCGUEN

En poste à DMP Initiatives (Numérigraphe) au Mans, je suis Lead PHP Developper du site SportsRegions.fr : je suis en charge du développement des nouvelles fonctionnalités du portail et du CMS de ce site, acteur majeur de la vie associative du monde des clubs de sport.



D'origine Bretonne, ainsi que le suggère mon nom, et après des études d'électronique et d'informatique, j'ai rapidement trouvé ma voie en 2000 dans la création de sites Internet.



Près de 3 ans passés à Cote&Com (Paris) puis Genesys Conferencing France (Ivry-s-Seine), dans le monde de l'audio et de la vidéo enrichie et en direct sur Internet, en tant que Développeur, puis chef de projet, puis responsable de produit, et enfin responsable des productions.



Après l'éclatement d'une bulle Internet que les investisseurs auraient voulu toujours plus grosse, j'ai décidé de me "mettre au vert" et, revenant au Mans, j'ai fondé la web-agency Arkréa.



En 2007, j'ai enfin intégré la société DeclicWeb en tant que Responsable Technique du pôle Web. J'y ai un poste mêlant Recherche et Développement, gestion de projet et mise en œuvre d'un important outil de gestion de contenu (CMS), Clic!, dont le potentiel n'avait d'égal que la passion que nous mettions en œuvre tous les jours pour qu'il soit le plus ergonomique, le plus simple, et le plus agréable possible à utiliser pour nos clients.



Mes compétences :

Javascript

MVC

MySQL

PHP

Kohana