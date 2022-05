Sébastien LE DINH

Jeune cadre dynamique, diplomé SUPINFO dans l'ingénierie des systèmes informatiques (Bac+5).

J'ai un fort intérêt pour la gestion de projets et souhaiterais compléter mon expertise avec des expériences en Agile. A l'écoute, curieux, sociale, et ayant de très bonnes capacités d'adaptation, je voudrais mettre a profit mon sens du service et mon flegme afin de surmonter de nouveaux challenges.



Mes compétences :

Gestion de projets

BI

Psnext

Javascript

SQL

Microsoft office

Planification

Cahier des charges

Windows server

Analyse financière

ITIL

Joomla!

HTML

Plan de Continuité

ERP

Stratégie web

MOE

MOA

Décisionnel

Rigoureux

Ingénieur

Adaptabilité

AMOA

Scrum master

Reporting / Suivi

SOX

Controllership

Communication

Anglais

Management international

COBIT

Relations internationales

HPA

IDM

Service Now

Certificat électronique