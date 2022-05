Sébastien LE DREFF

Vendeur en jardinerie depuis quelques années, je me tourne vers mon métier de base pépinièriste en reprendre une ancienne pépinière sur Plouescat dont le cédant part en retraite. C'est une exploitation qui multiplie et produit ces plants sur place en les vendant sur place et sur les marchès et foire aux plantes locales.



L'installation est prévu pour le 1er janvier 2016 .Dans l'attente des subventions agricoles , je fait appel au crowfunding n'hesitez pas à partager



http://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/pepinieres-des-legendes-entrez-dans-l-histoire





Mes compétences :

Biologie végétale

Management

Gestion des stocks

Communication orale

Vente directe