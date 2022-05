Sébastien LE GOC

J’ai intégré le Crédit Agricole de l’Anjou et du Maine en juin 2000. Après avoir exercé différents métiers en agence je suis devenu Chargé de Clientèle Professionnelle en 2005 puis Adjoint au Directeur d’Agence en 2007 (16 ETP/ 4 points de ventes, responsable d’une agence de 7 ETP / 2 points de ventes).

Depuis 2010 je suis directeur d’Agence – Secrétaire de deux Caisses Locales à Vibraye - Montmirail dans la Sarthe (9 ETP / 2 points de ventes). Mes missions sont diverses et variées : management, gestion des risques, conformité, représentation, reporting, animation de réunions commerciales, de conseils d’administration (12 administrateurs) ainsi que d’assemblées générales (150 personnes environ), suivi et accompagnement des collaborateurs.

Enthousiaste, engagé et ambitieux je suis attentif aux opportunités offertes par ma Caisse Régionale ainsi que par le groupe Crédit Agricole. Mon objectif est d’évoluer encore, dans le management, au niveau du réseau ou de prendre des responsabilités au niveau des fonctions supports.