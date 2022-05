Sebastien LE LANN

Sébastien Le lann 35 ans sans enfants, célibataire,

Titulaire d'un baccalauréat Science des Technologies Tertiaires.

J'ai été intermittent du spectacle comme éclairagiste et artificier jusqu'en 2004, ou j'ai travaillé pour de nombreuses entreprise de production de spectacle.

Je me suis ensuite reconverti dans le commerce de grande distribution ou j'ai commencé au poste de vendeur de biens et services dans l'équipement de la personne dans différentes grandes enseignes.

Depuis un peu plus d'un an j'ai crée ma propre entreprise de prestation est de location de matériel dans le spectacle et l'évènementiel.



Mes compétences :

Animation

COMMERCE

ECLAIRAGE

Evénementiel

Sonorisation