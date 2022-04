Isabelle NARBONI

Consultante formatrice sur la conduite du changement dans les organisations, j’accompagne les collaborateurs sur la transformation digitale : grâce aux nouvelles solutions collaboratives, ils doivent appréhender un nouvel environnement dans leur poste de travail, et acquérir d’autres connaissances. Mes missions se réalisent dans divers secteurs d'activité, et organisations : distribution, industrie, services, btp, etc (quelques références : AUCHAN / LEON GROSSE / IMERYS / NORAUTO / API RESTAURATION / SOFINORD / EXIDE / UTB / CARREFOUR / ROQUETTE )



Parmi mes partenaires : Numericoach, Devoteam, Scc , M2i Formation

Je suis experte sur les solutions Office 365 Business & Google Suite, avec une gestion administrateur depuis peu de temps .



L’environnement du cloud va leur permettre de devenir plus agiles, mais en même temps ils vont appréhender les aspects sécurité : ex attribuer des droits sur des fichiers, autoriser des personnes externes, ou transférer les datas sur les espaces hébergés suscitent beaucoup de questionnement et d’inquiétudes.



De ce fait, je suis très souvent sollicité pour leur apporter des réponses sur les aspects de la sécurité IT, d’autant plus que la RGPD a été mise en place et induit des procédures nouvelles pour que l’entreprise protège ses données.



Dans mes projets futurs, mon objectif est d’acquérir les compétences clés pour accompagner les collaborateurs sur les bonnes pratiques quotidiennes en matière de sécurité IT, et d’entrainer des référents à détecter des intrusions simples afin de promouvoir la prévention en interne et d’être des donneurs d’alertes.

Aussi, toutes les opportunités d'acquérir des compétences sur la gestion des identités et des accès me permettront de mettre en place une offre pédagogique destinée à sensibiliser les collaborateurs. Les enjeux de la cybersécurité sont intrinsèquement liés au comportement des "humains", aussi je souhaite m'investir dans ce domaine.



Mes compétences :

Informatique

Formation

Microsoft Office

eLearning

back office

Ingénierie pédagogique

Réseaux sociaux

Assistance client

Google Drive

Google+

Google Apps