Sébastien LE STRAT

Diplômé d'une Licence Professionnelle Energie/Environnement "Maîtrise de l'Energie et Confort dans le Bâtiment" et aujourd'hui Technicien en bureau d'étude Génie Thermique / Génie Climatique.



J'exerce ma fonction depuis Juillet 2013 c'est à dire seulement 3 ans.

Dans le cadre d'études thermiques sur les bâtiments neufs (RT 2012, bâtiments passifs, BEPOS) et existans (Audits Energétiques).

Egalement Intéréssé par la Simulation Thermique Dynamique et la Thermographie Infrarouge.



Ayant obtenu auparavant, un BTS Fluide Energie Environnement "Génie Climatique", je suis également apte à répondre à tout types de projets (collectifs, tertiaires, industrielles) concernant le dimensionnements de réseaux et les plans, sur logiciels de DAO type AutoCAD, que j'ai appris à utiliser à partir de la Première STI Génie Energétique.

Je peux donc tout à fait répondre aux exigences d'une entreprise concernant ces domaines.



Cela fait donc plusieurs années, que je suis intéressé par le secteur de l'énergie et de l'environnement.



Mes compétences :

Perrenoud U22

Promodul - BAO PRO 2R

Thermographie

Thermique Énergétique

Audit énergétique

Etude thermique

Développement commercial

Prospection

Communication