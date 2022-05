Sébastien LEAS

Après 3 années en Maths et Informatique à l'université de Brest, je suis rentré dans l'Armée de l'Air en 1999 pour devenir prévisionniste météo. J'ai suivi ma formation initiale de spécialité à l'Ecole Nationale de la Météorologie (ENM) à Toulouse (1999-2000, puis 2001).

En 2005, j'ai réorienté ma carrière en intégrant Météo-France. Diplômé de l'ENM ( Promotion 2005-2007), j'ai été affecté au Centre Départemental de Saint Quentin dans l'Aisne en tant que prévisionniste départemental.

De 2009 à 2011, j'ai travaillé à la Direction Commerciale et de la Communication de Météo-France à Paris, en tant que chargé de projets auprès des professionnels et des entreprises.

Depuis septembre 2011, je travaille au sein de l'unité Médias de Météo-France en tant que prévisionniste, en charge de la production de cartes de prévisions nationales, rédactions de bulletins, briefings, interviews, présentations des bulletins vidéos disponibles surArray , etc.

À partir de 2013, je serais ponctuellement détaché au sein l'équipe Météo-France Sports, s'occupant de l'assistance météo sur les Grands Prix de Formule 1 (ainsi qu'à Roland Garros, au Salon du Bourget ...).