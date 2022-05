Sébastien LEBOEUF

Avec une expérience de plus de 10 ans passés dans un service de maintenance d'une entreprise de sous-traitance électronique, j'ai pu acquérir de nouvelles connaissances et compétences dans le domaine hydraulique, électrique, électronique, automatisme, mécanique, pneumatique et informatique.

Au quotidien, j’interviens et je réalise la maintenance préventive et curative des lignes d’assemblages automatiques et des moyens de test. J’assure l’amélioration des moyens de production pour des gains de productivité et des coûts de maintenance.