Sébastien LEBRUN

Chimiste de formation, spécialisé dans dans le traitement de l'eau, j'ai développer des compétences humaines et de gestion de projet au sein d'un service de recherche et développement. Mon expertise technique et scientifique sur les analyses et traitement de l'eau proviennent d’expériences de réalisation concrète au sein d'équipe ou en autonomie.



Mes compétences :

Recherche et Développement

Conception

Expertise scientifique

Chimie Inorganique

Chimie analytique

Chimie organique

Traitement des eaux

Expertise technique

Gestion de projets