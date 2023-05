Alexandre BAK

Passionné depuis de nombreuses années par les solutions aux problèmes de pollution de la ressource en eau, je suis curieux des avancées technologiques et des techniques de dépollution. Doté d'un bon relationnel, d'une bonne adaptabilité et capacité d'écoute, j'apprécie les défis techniques complexes en particulier dans le domaine du traitement de l'eau et de la dépollution des sols.



Mes compétences :

Pack office

Dimensionnement et optimisations des STEP

Autosurveillance des réseaux d'assainissement

Hydraulique urbaine

Études géotechniques

Génie civil

Droit de l'environnement

Écotoxicologie

Dépollution de sites et sols pollués

Veille stratégique et intelligence économique

Gestion de projets

Mécanique des fluides

Eau potable

Eaux usées

Eaux pluviales

Traitement des eaux

Chimie

Environnement

Dépollution

Électrochimie

Sites et sols pollués

Déchets

Gestion de projets internationaux

Suivi de chantiers