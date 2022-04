Cyril DRUON

Ingénieur d'études de formation généraliste, mes compétences développées dans l'automatisation, le développement et l'informatisation des équipements de recherche,de nouvelles technologies, me permettent de gérer la plateforme du génie industriel (certifiée ISO 9001) et la maintenance et les travaux neufs des laboratoires sous GMAO ainsi que les projets de recherche s'appuyant sur différentes thématiques de l'alimentaire et du non alimentaire.



Mes compétences mises aux services des industriels permettent l'avancée sur des nouvelles techniques de décontamination en milieux industriel (e.g. bio-fermenteurs) ou des nouvelles étapes de production de produits agro-alimentaires. Ceci en réalisant des essais au sein du laboratoire ou directement sur site de production avec les règles de sécurité et d'hygiène.



Je participe également à la formation des étudiants en cursus ingénieur sur les thématiques d'opérations unitaires, de formulation, caractérisation produit, optimisation des procédés, automatisation.



Mes compétences :

Industrialisation process

Formation étudiants et professionnels

Automatismes industriels

Recherche scientifique

Optimisation des procédés

Etudes de faisabilité des process

Gestion de la qualité

Analyse physico chimique des matériaux

Génie des Procédés

Etudes et conseils

Ozone