Sébastien Lecca est hypno-thérapeute à Paris.

Créateur et gérant de la SARL "La Tour est Folle" le sextoy Made in France le plus parisien :

ARTISTE PLASTICIEN - Peinture - sculpture - street art - installations - performances...

Autres expériences :



- Chef de projet, pour l’agence de publicité “Rouge” - 75017 Paris.

- Assistant social pendant plus de 10 ans dans différentes institutions et associations.



Mes compétences :

Art

Art contemporain

Artiste

Communication

Culture

installation

Peinture

Politique

relation publique

Sculpture

Stratégie