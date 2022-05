Sébastien LECHAT

Cadre technique qualité fournisseurs dans les secteurs des circuits imprimés, de la connectique et des cartes équipées. Suivi et accompagnement des fournisseurs afin d'atteindre et de pérenniser un "On-Quality Delivery" conforme aux attentes de Tronico. Analyse des défauts les plus complexes. Validation des 8D et autres méthodes de résolution de défauts. Conduite d’audits et des « Quarterly Business reviews » auprès des fournisseurs.



Mes compétences :

Gestion de projet

Animation d'équipe

Analyse de risque

Animation de réunions

AMDEC/FMECA

Analyse fonctionnelle

Fiabilité, Maintenance, Disponibilité, Sûreté de f

8D

Suivi fournisseurs

Audit qualité