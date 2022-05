Sébastien LECOINTE

Acteur de l'intérim sur Toulouse depuis 15 ans, j'ai d'abord développé une activité généraliste auprès d'un réseau de PME/PMI et de grands comptes pour ensuite me spécialiser sur l'activité bâtiment, TP.

De formation généraliste, mon parcours éclectique a forgé ma pluridisciplinarité et me permet de m'adapter à de nombreux interlocuteurs, méthodes et à de nouveaux marchés.

Autodidacte sur plusieurs disciplines, curieux de nature, je suis toujours à l'affût d'opportunités et de nouveaux challenges sur de nombreux secteurs d'activité.



Mes compétences :

Analyse financière

Ressources humaines

Commercial

Gestion de personnel

Création d'entreprise

Étude de marché

BTP

Développement

B to B

Intérim

Réseaux

Médical

Informatique

Bâtiment

Recrutement