Sébastien LEFEBVRE

Depuis plus d'une dizaine d'année et de formation électrotechnique, j'ai tenu différentes responsabilités dans différents secteurs d'activités. Très lié au monde qui entoure l'électricité, je suis actuellement responsable de la formation des jeunes chez les compagnons du devoir. Je veille à garder de la cohérence entre le milieu professionnel et de la formation. L'évolution du métier est très rapide et très large. Mon expérience professionnelle apporte des éléments essentiels à la formation.

Pour continuer à suivre d'avantage le milieu professionnel et me rapprocher du milieu familiale je recherche un poste à responsabilité à proximité.





Mes compétences :

Gestion des ressources humaines

Dessin technique

Maintenance

Planification

Analyse de données

Conduite de chantier

Second oeuvre

Solidworks

CAD/CAM > CAD

Audit