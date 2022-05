Sebastien LEFEBVRE

Vous êtes à la recherche de collaborateurs de talents pour des fonctions de responsable logistique, d’exploitation ou de manager, je suis celui que vous cherchez.

Mes 14 années d’expérience en milieu logistique m’apportent, grâce aux divers fonctions et responsabilités confiées, des compétences variées et complémentaires qui peuvent contribuer à promouvoir votre entreprise.

Je dispose d’une double casquette technico-commerciale acquise grâce à ma fonction de chef d ‘entreprise dans le bâtiment et ce près d’une clientèle tant de particuliers que de professionnels.

Au sein de la SRPNE (grossiste en matériels électriques) j’ai exercé durant 6 ans la fonction de responsable d’entrepôt logistique me permettant de valoriser toutes mes compétences de manager, de prises de décisions, de production en flux tendu, de gestion d’entrepôt, gestion des inventaires, suivi des litiges de livraisons ainsi que du SAV .

Au sein de ma propre société j’ai durant 9 ans assuré le développement de mon chiffre d’affaire, de ma stratégie commerciale grâce à ma prospection auprès de clients particuliers et professionnels, de ma gestion de commandes et de ma comptabilité ainsi que du recrutement.

Je dispose en outre de capacités d’adaptation rapide, d’écoute nécessaire à tout bon manager, de fermeté dans les prises de décisions utile à la réalisations d’objectifs , de communication pour l’évolution de projets , de remontées d’informations et d’analyse objective pour satisfaire à une exigence de résultat.

Dans l’attente d’avoir l’opportunité de vous convaincre de toutes mes compétences et motivations, je suis à votre disposition pour un premier entretien.

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur en l’expression de mes salutations distinguées.