Sébastien LEFLOND

Adepte de la consommation responsable et investi depuis 2011 dans les initiatives porteuses de solutions, le projet Vracoop est né du désir de s’investir pleinement dans un projet d’entreprise alternative, pragmatique et porteuse de sens.

De formation ingénieur, j’ai eu diverses expériences, dont une dernière de 5 ans au sein d’un incubateur d’entreprises innovantes. Ce sont bien ces années d’accompagnement de projets qui m’ont suscité l’envie et le goût de l’entrepreneuriat, jusqu’à souhaiter passer de l’autre côté du miroir.

Mes attaches personnelles m’ayant conduit au Pays Basque, je suis installé à la frontière avec l’Espagne. Depuis Mars 2016 j’ai la chance de pouvoir me consacrer pleinement au développement du projet Vracoop.



Mes compétences :

Business

Business model

Conception

Conception produits

Créativité

Design

Design global

Innovation

Management

Management de l'innovation

Management de projet

PMI