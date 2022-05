Sebastien LEFORESTIER

J'ai exercé au Crédit du Nord en tant que Chargé d'Affaires Entreprises pendant huit années de 1998 à 2006



Dans le cadre de cette fonction, j'ai conseillé des PME dans le montage de leurs financements (haut de bilan et exploitation) ainsi que dans le placement de leur trésorerie



En 2007, j'ai créé un cabinet " CABESTAN PATRIMOINE" spécialisé en Gestion de Patrimoine du chef d'Entreprise et en Gestion Internationale du Patrimoine

Je suis Conseiller en Investissements Financiers, statut qui permet de prodiguer des conseils d'investissements dans le cadre d'une lettre de mission



De formation Ecole Supérieure de Commerce, je suis spécialisé en finance d'entreprise et de marché



En 2009, j'ai suivi la formation intitulée Ingénierie Patrimoniale du Chef d'Entreprise dispensée par l'AUREP à l'université de Clermont Ferrand



à l'automne 2013 , j'entamerai une formation dispensée par l'AUREP délivrant un diplôme universitaire , s'intitulant Gestion Internationale du Patrimoine







Mes compétences :

Chef d'entreprise

Golf

Gestion de patrimoine

Voyage

Assurance vie

Voile

Placements financiers