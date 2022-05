Sébastien LEGOFF

Direction d'EHPAD, Résidence Logement, Etablissements et Services sociaux et médico-sociaux



Gestion et stratégie des budgets avec différents organismes de tarification (Conseil Général, ARS, fonctionnement CEPOM ou tarification à la journée)

Manager une équipe de cadres et des équipes pluridisciplinaires

Mener une politique des ressources humaines (formation, Recrutement, GPEC, RPS et dialogue social, IRP)

Méthodologie de projet (diagnostique, mise en œuvre, suivi des indicateurs et évaluation des objectifs)

Mettre en place et garantir la démarche : qualité / L’accessibilité/ commission sécurité/ bâtiments

Garantir l’ensemble des projets et suivis des personnes accueillies

Mobiliser/ fédérer les différents réseaux et partenaires externes



Mes compétences :

Gestion de projet

Hôtellerie

Gestion des ressources humaines

Gestion de partenariats

Gestion budgétaire

Management