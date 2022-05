Sebastien LEGRAND

2009/... - DIRECTEUR - CMSI à Avelin (59)

Entreprise de service dans le domaine de la sécurité incendie.

- pose de portes coupe-feu, issue de secours et système de désenfumage

- vérification et entretien



2003/2009 - COORDINATEUR PEDAGOGIQUE - SUPII MECAVENIR à Puteaux (92).

• Gestion des plannings de plus de 100 intervenants pour nos 25 sections différentes.

• Responsable de 3 formations en Licence Pro

Prise en charge des formations professionnelles BAC+3 et de la communication interne. Définition, mise en oeuvre et suivi des plans de formations.

• Cours en BTS IPM, CPI, Licence IDI (logiciel CATIA V5) et Ingénieur.



2002/2003 - INGENIEUR FORMATEUR en BTS CPI - AIFT à Bondoufle (91).

• Cours de CAO/DAO, techniques de conception et de fabrication. (logiciel SOLIDWORKS)



2002 - RESPONSABLE CFAO - EPO à Rambouillet (78).

• Préparation, conception, programmation, modifications et validations par simulation de process de fabrication et leur mise en application réelle. (logiciel CATIA V4)



2000/2002 - INGENIEUR PROGRAMMATION - FIDIA sarl à Emerainville (77).

• Responsable du service de Formations sur Commandes Numériques et en CFAO, des démonstrations et des tests sur machines outils et en CFAO. (logiciel HIMILL)



Mes compétences :

Audit

Communication

Coupe

Formation

Management

Organisation

Pédagogie

Planification