Sébastien LEGRAND

15 années d'expérience dans la vente de solutions intellectuelles liées à la prévention et à la maîtrise des risques dans des environnements multiples et diversifiés et dans le cadre de cycle longs et de prestations complexes. Fonctions d'encadrement et de management d'équipe. Bonnes connaissances des cycles de vente Marchés Publics et Privés.



Mes compétences :

Customer Relationship Management

Animation de groupes de travail

Budgets et KPIs

Prestations de conseil et de solutions sur mesure

Organisation d'évènements

Management transversal

Pilotage et suivi de Contrats et projets

Stratégie produit

Organisation et management d'équipe

Marketing stratégique

Montage de dossiers

Politique commerciale

Animation de réseau

Négociation commerciale