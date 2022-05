Sebastien LEGUEULLE

De formation Ingénieur généraliste par alternance (diplômé en 2001), j'ai acquis par ce biais une forte expérience en entreprise.

J'ai débuté mon cursus professionnel en tant que chargé d'affaires en génie climatique au sein de la société AXIMA (Groupe GDF Suez), leader dans le secteur.



J'ai ensuite rejoint le groupe PSA PEUGEOT CITROEN, en tant que responsable travaux (Pilotage et coordination de travaux neufs et de réhabilitation sur des sites occupés - Maîtrise d'Oeuvre intégrée en conception et en réalisation - 25M€/an staff de 8 collaborateurs), ce qui m' a permis d'élargir mon champ de compétences professionnelles et de participer par la suite, à la construction d'une usine en Russie (Pilotage de concepteur externe, Analyse des besoins process pour intégration au métier batiment - Assistance à Maitrise d'Ouvrage - Projet de 200M€ pour la partie foncière).



J'ai poursuivi mon parcours à la Chambre de Commerce et de l'Industrie de Paris (CCIP) au sein de la Direction des Affaires Immobilières, où m'a été confié le poste de responsable de site et d'opérations immobilières (Gestion du patrimoine et montage d'opérations immobilières au titre de la maîtrise d'ouvrage).



Aujourd'hui, je développe, au sein d'une entreprise générale de BTP, la direction en charge des marchés publics. Démarrée il y a 2 ans, l'activité connais un incroyable essort (Perspectives 2013 entre 5 et 10 M€ - Staff de 10 collaborateurs hors production).



Mes compétences :

AMOA

BTP

chargé d'affaires

MOE

maîtrise d'ouvrage

marché public

gestion de patrimoine immobilier