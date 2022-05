Sébastien LEHAY

Mes compétences :

Compiere

JAVA

Microsoft Access

Oracle 11g

PHP

MySQL

Microsoft Visual C++

Microsoft SQL Server

SQL

Crystal report

Jasper Report

Open office

MSDOS

Visual basic

Linux

UbuntuServer

Microsoft Windows XP / Seven / Server 2003

ERP

Redmine

Mac os x

Adonix X3

Gestion des fournisseurs et prestataires

Formation des utilisateurs

GLPI (Gestion Libre de Parc informatique)

Chef de projet

Virtualisation Vmware

Téléphonie IP sous Xivo

Rédaction des procédures et des guides utilis