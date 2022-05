Sébastien LEHMANN

Étudiant en BTS Négociation et Relation Client en contrant de professionnalisation au sein de l'entreprise Axurbain, en tant qu'assistant commercial.



Mes expériences personnelles et professionnelles ont fait de moi quelqu'un de déterminé et de sur de soi. En effet, le métier de commercial est un métier auquel j'aspire depuis maintenant 2 ans, c'est un véritable projet, mon principal objectif.



Bien qu'étant jeune, je possède une expérience dans ce domaine. J'ai acquis les principales compétences requises pour le poste de commercial au sein de Peugeot à Béziers, lors d'un stage dans le cadre du DUT techniques de commercialisations. Bien que de courte durée (1 mois), j'ai pu apprendre avec les commerciaux de l'entreprise comment mener un entretien de vente, comment proposer une solution adapté à chaque client selon leur motivations d'achats, mais j'ai également pu effectuer des tâches de prospections téléphoniques et terrain.



Mon expérience au sein de inter-assistance (expert en sécurité, vente et pose d'alarme, portails électrique, caméras...) m'a également permis de tester ma résistance à l'échec et à développer mon gout du challenge, car mes missions au sein de cette entreprises étaient essentiellement de la prospection téléphonique (1er contact en B to B, objectif de 5 RDV quotidien).



J'ai travaillé de Septembre 2014 à août 2015 dans le cadre de mon ancienne formation (DUT techniques de commercialisation en alternance) au sein de Monoprix Polygone. En tant qu'employé commercial en libre service, mes missions étaient diverses : conseiller le client, gestion des stocks et des réserves, gestion des commandes, négociation a l'achat auprès des fournisseurs.



Enfin, je travail depuis 2012 chaque été et chaque hiver comme animateur pour centre aérée ou colonies de vacances. Organiser, planifier, être a fond sont des mots qui reviennent souvent pour ce métier !



Loin de moi la prétention de dire que je suis le parfait commercial, je n'ai que 21 ans, je suis quelqu'un d'ambitieux et qui possède plusieurs expériences en entreprise et dans le secteur commercial.



Mes compétences :

Prospections téléphoniques et terrain, mener un e

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Anglais et Espagnol, lues écrits et parlées