Sebastien LEHMANN

Admis en Master 2 "Administration des Entreprises" à partir de septembre 2017 à la suite de la fermeture administrative de mon entreprise, je vais pouvoir adosser à mon expérience professionnelle de directeur technique et de production, l'enseignement des outils fondamentaux de management et les connaissances transversales liés aux postes de cadre supérieur et de direction.



La dernière entreprise au sein de laquelle j’ai travaillé est Royer Imprimeur.

Cette société était spécialisée dans l’impression d’étiquettes sèches pour le compte de gros industriels français de l’agroalimentaire.

J'y ai débuté à l'étude et au lancement des commandes, assumé les fonctions de Cadre, puis de Directeur Technique en charge également de la Production.

Durant ces années j’ai pu acquérir une expérience non négligeable des relations commerciales, de la gestion, de l’organisation et de l’amélioration de la production, des ressources humaines et des différentes normes.

J’ai d’ailleurs assumé la responsabilité, durant 4 années, de la norme ISO 9001 et des normes écologiques Imprim'Vert et PEFC .

J’ai bien évidemment été force de proposition dans les choix d'investissements et en ai assuré leur installation.

En tout, 7 années d’études techniques et 26 années d’expérience dont plus de 20 dans la même unité, m’ont emmené à endosser bon nombre de responsabilités, qui m'ont permis d'appréhender l'entreprise dans sa globalité.



Pour ce qui est de mes passions, la dégustation et le partage du vin en est une.

Mais aussi et surtout, la pratique du sport en est une autre.

Outre le squash et le VTT, ma discipline phare est la course à pied.

Je la pratique plusieurs fois par semaine et prends part à bon nombre de courses allant du trail au marathon.



Mes compétences :

Gestion de la production

Management de la qualité

Amélioration continue

Management opérationnel

Planification

Gestion de projet