Sebastien LEHN

O Management des équipes.

Entretien annuel des personnels (ETAM).

Etablissement du plan de formation des équipes.

Gestion de la planification des interventions.

Suivi du planning d’activité en lien avec les assistants et la cellule méthode

Définition des objectifs commerciaux

o Gestion technique commerciale, financière, et administrative de contrats nationaux de maintenance et travaux associés.

• HT/BT/SSI multisites. (80 sites)

• Relamping magasin. (65 sites)

• Affichage LED (160 panneaux)

Suivi commercial et technique en coordination avec les référents locaux.

Coordination des actions en lien avec les Moyens Généraux du client dans le cadre des commissions de sécurité.

Mise en place du suivi par GMAO sur l‘ensemble du périmètre national.

o Gestion commerciale,technique, financière et administrative de contrats de maintenance industriels et tertiaires et travaux associés secteur 29/22/56

Suivi et gestion financière de contrats multisites

• Marché courant fort et SSI/CFA Conseil Départemental du Finistère 80 sites tertiaires.

• Marché HT/BT Garnison militaire de Brest 26 sites industriels et tertiaires.

Analyse, étude et réponse aux appels d’offres.

Négociations commerciales.

Suivi clients

Etablissement des bilans financiers mensuels et des visées de l’agence.

Définition des objectifs financiers annuels.

Suivi et gestion de la sous-traitance avec les prestataires.

Suivi de la politique d’achats et de la relation fournisseurs

Suivi et gestion des opérations de travaux associées aux marchés de maintenance.

o Suivi de la Qualité et de la Sécurité des interventions.

Visites de sécurité.

Suivi des plans de prévention.

Rédaction et mise en place du plan de management de l’agence.



Mes compétences :

Maintenance

Gmao

Electricit�

Développement commercial

Management d'équipes

Gestion de la sous-traitance

Gestion d'un centre de profit