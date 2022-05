Sébastien LEHU

Après quelques années passées en tant que Contrôleur de gestion, Responsable de Projets Logistiques, Responsable de BU , j'ai décidé de proposer mes services aux industriels et confrères dans le cadre de missions spécifiques autour de la SupplyChain et du Transport Multimodal.



Sensible d'apporter toujours la meilleure solution, nous travaillons de manière totalement indépendante dans l'identification, l'évaluation de vos besoins pour pouvoir vous offrir des solutions Logistiques performantes.



J'ai pour vocation d'offrir un service basé sur un suivi et un souci constant de la qualité.



Mes compétences :

Transport ferroviaire

Commercial BtoB

Transport et logistique

Transport maritime

Transport fluvial

Transport de marchandises

Supplychain

Gestion de projets

management