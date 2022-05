Sébastien LEJEUNE

Fort de mes 17 ans d’expérience au sein des forces sous-marines françaises, j’ai pu développer un esprit d’équipe et de collaboration essentiel à l’entretien et la conduite d’installations industrielles. Les risques liés à la navigation sous-marine m’ont obligé à respecter des procédures et des modes opératoires auxquels on ne peut se soustraire. Maître de central du sous-marin nucléaire d’attaque Améthyste, j’étais responsable de la conduite des installations sécurité-plongée et de la coaction des différents postes de quart afin d’assurer la sécurité des personnes et du navire.

En tant que chef du secteur arme, je devais organiser et superviser les interventions de maintenance du secteur. Le système d’arme étant indispensable à un bâtiment militaire, je devais faire preuve de réactivité et imposer la rigueur à mon équipe.

Au sein de SARVAL Azur, je suis en charge de l’organisation de la maintenance, des travaux neufs et du fonctionnement des équipements environnementaux du site. J’ai pu y découvrir les rouages de la valorisation des sous-produits d’origine animale et des déchets alimentaires.



Mes compétences :

Hydraulique

Maintenance

Electrotechnique

Management