Sébastien LEJEUNE

Fort de mes 17 ans d’expérience au sein des forces sous-marine française, j’ai pu développer un esprit d’équipe et de collaboration essentiel à l’entretien et la conduite d’installations industrielles.



Les risques liés à la navigation sous-marine nous obligent à respecter des modes opératoires auxquels on ne peut se soustraire. Je suis donc familiarisé avec le respect des procédures et des modes opératoires.



En tant que chef du secteur arme, je dois organiser et superviser les interventions de maintenance du secteur. Le système d’arme étant indispensable à un bâtiment militaire je devais faire preuve de réactivité et imposer la rigueur à mon équipe.



Mes compétences :

Hydraulique industrielle

Électromécanique

Mécanique

Lecture de plan

Electrotechnique

Management

Electricité

Automatismes industriels

Mécanique des fluides

Pneumatique

Maintenance industrielle