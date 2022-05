Sebastien LELARGE

De nature autodidacte, je suis un passionné du Web et de son univers (Cloud, emailing, CRM, Réseaux sociaux) Mon parcours atypique (études de gestion et comptabilité) et des expériences dans le marketing

(online & print) font de moi une personne qui s'adapte facilement aux besoins et environnements.



Je recherche actuellement un nouveau défi. Si vous êtes intéressé, contactez moi dans un message privé



Mes compétences :

Communication

Emailing

Oenologie

Cms

Drupal

Limesurvey

Gestion de projet

EZ Publish

Community management

Linux

Email marketing

MySQL

Apache

Formation

Analyse de l’existant

Accompagnement du changement

Pilotage de projet

Gestion des plannings

Expression des besoins

SugarCRM