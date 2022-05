Sébastien LENDORMY

Technicien de laboratoire en pétrochimie (lubrifiants et additifs) de 1994 à 1998.

Technicien de laboratoire au CIT depuis 1998. J'ai démarré mon cursus professionnel au sein de l'équipe d'histologie (autopsie, microtomie, recoupe...)durant 3 ans puis j'ai intégré le service de chimie analytique au sein duquel j'ai développé des compétences en contrôle de formulations pharmaceutiques (HPLC-UV, GC-UV...).Je possède le CITUAL (équivalent de l'autorisation pour l'expérimentation animale niveau 2). J'ai rejoins l'équipe de techniciens en Biomarkers afin d'étoffer mes connaissances et de réaliser de nouvelles techniques de dosages (CRP, C3a,Troponine...selon les méthodes "ELISA"). Depuis 3 ans je suis secrétaire au secrétariat rapports.

Formations :

*sécurité/incendie/évacuation/SST

*contention animaux

*CITUAL



Formations autres : Passionné par les animaux et principalement les reptiles. Formations théoriques sur le maintien et la possession des reptiles pour l'obtention du CDC (Certificat De Capacité), formation diverses sur les reptiles, formation "maintient et soins à apporter aux reptiles et amphibiens (formation faite par Norin CHAI). Membre de l'Association "L'Oeil du Croco" et modérateur depuis 2016..



Mes compétences :

Toxicologie

Biochimie

Histologie

Chimie

Pharmacie