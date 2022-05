Sébastien LENOIR

Spécialiste de la communication en milieu industriel depuis près de 15 ans, j'ai pu mettre à profit ma polyvalence et mes compétences dans un secteur à fort potentiel : l'énergie.



Détaché chez EDF Hydro EST, je suis actuellement responsable d'un service des visites pour le compte de mon client et je coordonne l'organisation des prestations de visites d'aménagements hydroélectriques pour différents publics demandeurs (enseignement, partenaires, entreprises, collectivités, grand public...)



J'apporte également conseil et expertise à mon client dans le cadre de l'organisation d'opérations de communication interne et externe (inaugurations, anniversaires, visites-découverte, journée des familles...)



En qualité de chargé de visite professionnel au service de mon client, je participe à la valorisation :

- de ses savoir-faire (production d'électricité, gestion de la navigation, continuité piscicole...),

- de sa position d'hydraulicien de référence et de proximité sur les territoires où se situent ses ouvrages de production d'électricité, par l'accueil de publics variés, et par la définition de circuits de visite permettant d'accéder dans les parties industrielles et d'en expliquer les principes de fonctionnement ;



Enfin, ma fonction de chargé de visite me permet à mon humble niveau, de tisser et d'entretenir une relation de confiance entre l'exploitant EDF et les publics externes.



En synthèse, le fil rouge de ma carrière a toujours été l'alliance entre la communication et les relations publiques, mes spécialités ; et l'industrie, mon secteur de prédilection. Parce que c'est ce qui m'enthousiasme au quotidien.



Mon ambition aujourd'hui ? maintenir ce cap !



Mes compétences :

Rédaction

Adobe Photoshop

Réseaux sociaux

Gestion de projet

Communication